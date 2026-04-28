İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0503
  • EURO
    52,8
  • ALTIN
    6645.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Barcelona, Rashford için Manchester United'tan indirim bekliyor
Barcelona, Rashford için Manchester United'tan indirim bekliyor

Barcelona, Marcus Rashford'un 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonu için Manchester United'tan indirim talep ediyor.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2026 Salı 19:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Barcelona, geride kalan yaz transfer döneminde Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Marcus Rashford'u takımda tutmak istiyor.

Katalan ekibi, mevcut sözleşmede yer alan 30 milyon euro'luk opsiyonu ise ödemeyi düşünmüyor.

İngiliz oyuncuyu bir yıl daha kiralamak isteyen Barcelona, kiralık transfer gerçekleşmezde Rashford'un bonservisini almak istiyor.

Rashford için mevcut sözleşmede yer alan 30 milyon euro'luk opsiyonu ödemek istemeyen Barcelona, 28 yaşındaki futbolcunun geleceği için Manchester United ile görüşüyor ve İngiliz ekibinden indirim bekliyor.

Barcelona'da 45 maçta süre bulan Rashford, 13 gol attı ve 13 asist yaptı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.