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Spor

Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona-Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar hangileri?

İspanya Kral Kupası finalinde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir El Clasico heyecanı yaşanacak. Barcelona ile Real Madrid, 26 Nisan Cumartesi akşamı Sevilla'da Kral Kupası'nı kazanmak için sahaya çıkıyor. Tv ekranlarından canlı yayınlanacak bu karşılaşma için şifresiz yayın arayışında olanlar ise alternatif kanalları araştırıyor. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar hangileri? İşte Barcelona - Real Madrid maçı hakkında tarih, saat, kanal bilgisi ve şifresiz yayın detayları...

26 Nisan 2025 Cumartesi 10:21 - Güncelleme:
Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona-Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar hangileri?
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Barcelona ve Real Madrid, kupayı müzelerine götürmek için 26 Nisan Cumartesi akşamı La Cartuja Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İspanya Kral Kupası'nın finalinde El Clasico rüzgarı esecek. Canlı yayınlanacak maç için şifresiz yayın alternatifleri de merak ediliyor. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona-Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar hangileri? İşte Barcelona - Real Madrid maçıyla ilgili tüm detaylar, yayın bilgileri ve izleme alternatifleri...

İspanya Kral Kupası finalinde dünyanın en büyük rekabetlerinden biri yeniden sahne alıyor. Barcelona ve Real Madrid, 26 Nisan Cumartesi akşamı şampiyonluk kupasını kaldırmak için Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin nefeslerini tuttuğu bu dev mücadeleye dair tüm detaylar...

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Real Madrid maçı, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak. El Clasico heyecanının final mücadelesinde İki ezeli rakip, bu kez İspanya Kral Kupası için tüm kozlarını paylaşacak.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sevilla'da oynanacak Barcelona - Real Madrid maçı, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR HANGİLERİ?

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) finalinde karşı karşıya gelecek Barcelona ile Real Madrid, 26 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.00'te Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Türkiye'de bu dev mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ancak Tivibu Spor 1, yalnızca Tivibu abonelerine açık olduğundan, maç şifresiz olarak izlenemeyecek.

İspanya'da ise futbolseverler şanslı; final karşılaşması ülkede şifresiz yayın yapan La 1 (TVE) ve TV3 kanallarında izlenebilecek. Ancak bu kanallara Türkiye'den uydu erişimi sınırlı olabileceği için, doğrudan izlemek teknik olarak zor olabilir.

Bazı yabancı uydu kanalları zaman zaman büyük maçları şifresiz ekrana getiriyor olsa da, bu final için şu an için net bir şifresiz yayın bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle Türkiye'de maçı izlemek isteyenlerin en garantili yolu Tivibu Spor 1 üzerinden yayın takip etmek olacak.

Öte yandan, sosyal medya platformlarında ve spor haber sitelerinde maçın özetleri ve önemli anlarına dair canlı paylaşımlar da maç boyunca futbolseverlerin ilgisine sunulacak.

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