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Spor

Barcelona, Robert Lewandowski ile kazandı

Barcelona, İspanya La Liga'nın 7. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Mallorca'yı Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 yendi.

2 Ekim 2022 Pazar 00:51 - Güncelleme:
Barcelona, Robert Lewandowski ile kazandı
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La Liga 7. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Mallorca ile karşılaştı.

Visit Mallorca Estadi'de oynanan maçı Barcelona 1-0 kazandı. Barça'ya galibiyeti getiren golü 20. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Bayern Münih'ten transfer edilen Polonyalı yıldız, bu sezon Katalan devinin formasıyla çıktığı 9 maçta 11 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Alınan bu sonucun ardından Barcelona puanını 19'a çıkardı. Mallorca ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Celta Vigo'yu konuk edecek. Mallorca ise Elche deplasmanına gidecek.

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