Barcelona son nefeste galip!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 25. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu son dakikalarda penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.
Barcelona, 45. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle, iyi bir mücadele ortaya koyduğu karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
Ev sahibi ekip, hücumdaki en önemli ismi Iago Aspas'ın 47. dakikada gelen golüyle skorda eşitliği sağladı.
Katalan takımı, 90+7. dakikada Polonyalı forveti Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 54'e çıkaran Barcelona, üçüncülükteki yerini korudu.
Celta Vigo ise 20 puanla düşme hattının hemen üzerinde, 17. sırada kaldı.