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Spor

Barcelona son nefeste yıkıldı

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Betis ile Barcelona karşı karşıya geldi. Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-2 berabere bitti.

7 Aralık 2024 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Barcelona son nefeste yıkıldı
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İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Betis ile Barcelona karşı karşıya geldi. Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-2 berabere bitti.

Barcelona, 39. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

HANSI FLICK ATILDI

Barça'da teknik direktör Hansi Flick, Betis'in VAR uyarısıyla kazandığı penaltıya yoğun itirazları nedeniyle 66. dakikada kırmızı kart gördü.

Giovani Lo Celso, 68. dakikada skora eşitliği getirdi.

Barcelona, 82. dakikada Ferran Torres ile yeniden öne geçti ulaştı.

BARÇA'YA ŞOK: 90+4

Assane Diao, 90+4. dakikada skora dengeyi getirdi ve maçın skorunu belirledi.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNDE PUAN KAYBI

Son 5 maçının 4'ünde puan kaybeden Barcelona, puanını 38 yaptı ve 2 maç fazlasıyla Real Madrid'in 5 puan önünde yer aldı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Betis ise puanını 21 yaptı

Barcelona, gelecek hafta Leganes'i ağırlayacak. Real Betis ise Villarreal deplasmanına gidecek.

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