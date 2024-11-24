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Spor

Barcelona sonunu getiremedi

LaLiga'nın 14. haftasında Barcelona 2-0 öne geçtiği maçın son bölümünde yediği goller sonrası Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

24 Kasım 2024 Pazar 01:40 - Güncelleme:
Barcelona sonunu getiremedi
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LaLiga'nın 14. haftasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona 2-0 öne geçtiği maçın son bölümünde yediği goller sonrası Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

Abanca-Balaidos'ta oynanan maçta Barcelona'nın gollerini 15. dakikada Raphinha ve 61. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Barcelona'da Marc Casado 82. dakikada kırmızı kart görürken, bu dakikadan sonra baskısını artıran Celta Vigo, 84. dakikada Alfon Gonzalez ve 86. dakikada Hugo Alvarez'in attığı goller ile beraberliği kurtardı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste iki maçtır kazanamayan Barcelona puanını 34'e yükseltirken, Celta Vigo 18 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona evinde Las Palmas'ı ağırlarken, Celta Vigo deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

-Barcelona (34) - 14 maç

-Atletico Madrid (29) - 14 maç

-Real Madrid (27) - 12 maç

-Celta Vigo (18) - 14 maç

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