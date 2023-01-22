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Spor

Barcelona tek golle 3 puanı aldı

Barcelona, İspanya La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Getafe'yi 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

AA22 Ocak 2023 Pazar 23:35 - Güncelleme:
Barcelona tek golle 3 puanı aldı
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

Barcelona'nın galibiyet golünü, 35. dakikada Pedri attı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, 14. galibiyetini alarak 44 puanla liderliğini sürdürdü.

Üçü lig, biri Kral Kupası olmak üzere art arda dördüncü yenilgisini yaşayan Getafe ise 17 puanla 16. sıraya geriledi.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 82. dakikasında sarı kart gördükten sonra yerini Juan Latasa'ya (Dk. 85) bıraktı.

Katalan ekibi, bu sezon La Liga'da şu ana kadar 17 maça çıktı ve bunlardan 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 44 puan topladı ve zirvede yer aldı.

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