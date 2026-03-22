İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona tek golle kazandı

spot Barcelona, Araujo'nun ilk yarıda attığı golle Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti. Katalan ekibi bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

HABER MERKEZİ22 Mart 2026 Pazar 18:44 - Güncelleme:
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, Rayo Vallecano'yu konuk etti.

Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Barcelona, 1-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü dakika 24'te Ronald Araujo kaydetti.

Hansi Flick'in ekibi Barcelona, La Liga'da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Inigo Perez'in ekibi Rayo Vallecano ise La Liga'da 6 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Katalanlar puanını 66 yaptı. Rayo Vallecano, 32 puanda kaldı.

La Liga'nın bir sonraki maçında Barcelona, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, Elche'yi konuk edecek.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.