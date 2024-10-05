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Spor

Barcelona transferde büyük oynuyor! Hedef Norveçli golcü Erling Haaland

Büyük bir dönüşüm süreci içerisinde olan Katalan devi Barcelona forvet hattına tartışmasız bir isim getirmek istiyor. Barcelona bu doğrultuda gözünü Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'a çevirdi.

5 Ekim 2024 Cumartesi 12:34 - Güncelleme:
Barcelona transferde büyük oynuyor! Hedef Norveçli golcü Erling Haaland
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Bir dönüşüm sürecinden geçen Barcelona, forvet hattına kalitesi tartışılmaz bir isim getirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Katalan devinin gündemindeki 1 numaralı ismin ise Erling Haaland olduğu iddia edildi.

LAPORTA, HAALAND'IN PEŞİNDE

Fichajes'te yer alan habere göre, Robert Lewndowski'nin 36 yaşına gelmesi nedeniyle Polonyalı golcünün yeri kalitesi tartışılmaz bir isimle doldurmak isteyen Barcelona, Erling Haaland'ın peşinde. Manchester City ile sözleşme uzatma görüşmelerine devam eden Haaland'ın zor bir hedef olduğunu kabul eden Barcelona Başkanı Joan Laporta, yine de Norveçli futbolcu için oldukça istekli.

AVRUPA FUTBOLUNA MESAJ VERECEK

Laporta, Barcelona'nın Erling Haaland'ı renklerine bağlamasını kulübün yeniden Avrupa futboluna vereceği güçlü bir mesaj olarak görüyor.

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