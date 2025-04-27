İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Barcelona, normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Barcelona, 28. dakikada Pedri'nin attığı golle Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lamine Yamal, topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra geriden gelen Pedri'yi gördü. Pedri, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını El Clasico'da öne taşıdı.

Barcelona, Real Madrid karşısında ilk yarıdaki oyun üstünlüğü ile dikkat çekti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Real Madrid, Barcelona kalesine ilk yarıda isabetli şut çekemedi.

ARDA GÜLER OYUNDA

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 55. dakikasında Dani Ceballos yerine oyuna dahil oldu.

MBAPPE'DEN FRİKİK

Real Madrid'e karşılaşmaya yedek başlayan ve ikinci yarıda Rodrygo yerine oyuna dahil olan Kylian Mbappe, 70. dakikada takımına tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandırdı. Fransız yıldız, bu serbest vuruşta topun başına geçti ve yaptığı vuruşla takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Real Madrid, 77. dakikada ise Barcelona karşısında 2-1 öne geçti. Bu dakikada Arda Güler'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Aurelien Tchouameni kafayla vuruşla takımının ikinci golünü attı. Arda Güler, bu maçtaki asistiyle birlikte bu sezon 7 asistle ulaştı ve kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.

BARCELONA EŞİTLİĞİ BULDU

Barcelona, 84. dakikada Ferran Torres ile Real Madrid karşısında 2-2'lik eşitliği buldu. Yamal'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa iyi hareketlenen Ferran Torres, kalesini terk eden Thibaut Courtois'i geçerek topu ağlarla buluşturdu.

NORMAL SÜRE 2-2 BİTTİ

Barcelona ile Real Madrid arasındaki finalin normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.

BARCELONA YENİDEN ÖNDE

Barcelona, karşılaşmanın 116. dakikasında bir kez daha öne geçti. Katalan ekibinin Fransız oyuncusu Jules Kounde, bu dakikada ceza sahasından yerden çıkardığı şutla takımını 3-2 öne taşıdı.

BARCELONA KAZANDI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

TÜM MAÇLAR BARCELONA'NIN

Barcelona, bu sezon Real Madrid'e karşı oynadığı 3 maçı da kazandı.

Bu sezon sonuçlar:

Real Madrid 0-4 Barcelona

Real Madrid 2-5 Barcelona

Barcelona 3-2 Real Madrid