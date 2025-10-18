İSTANBUL 20°C / 15°C
Spor

Barcelona uzatmalarda kazandı

İspanya La Liga 9. hafta maçında Barcelona sahasında Girona'yı ağırladı. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

18 Ekim 2025 Cumartesi 20:17
Barcelona uzatmalarda kazandı
İspanya La Liga 9. hafta maçında Barcelona sahasında Girona'yı ağırladı.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Pedri ve 90+3'te Ronald Araujo attı.

Girona'nın tek golü 20. dakikada Axel Witsel'den geldi.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Barcelona 22 puana ulaşırken, Girona 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid ile El Clasico'da kozlarını paylaşacak. Girona ise sahasında Real Oviedo'yu konuk edecek.

