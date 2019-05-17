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Barcelona Valverde ile yola devam edecek

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, teknik direktör Ernesto Valverde'nina rkasında durdu: 'Onunla kontratımız devam ediyor ve performansından mutluyuz.'

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Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, teknik direktör Ernesto Valverde'nin görevden alınacağına dair çıkan haberleri yalanladı.

Yazar Manuel Ibanes Escofet'in Barcelonalı efsane Kubala'nın hayatını yazdığı biyografi eserinin tanıtımında yer alan Bartomeu, etkinlik sonrası basın mensuplarına da zaman ayırdı. Valverde'nin durumunun sorulması üzerine Bartomeu, "İstediğimiz teknik direktör Valverde. Başkan olarak benim ve yönetim kurulunun tamamı Ernesto'nun arkasında." yanıtını verdi.

Valverde ile 1 yıllık daha kontrat uzatma opsiyonu olduklarını ve bunu kullanacaklarını belirten Bartomeu, "Ernesto ile devam eden bir kontratımız var. 1 yıllık kontrat uzatma opsiyonumuz var. Planımız bu opsiyonu kullanmak. Kral Kupası maçının ardından neler olacağına bakacağız." dedi.

"ELENDİĞİMİZ TRAVMATİK MAÇ..."

Sezonun değerlendirmesini de yapan Barcelona başkanı, "Bizim için harika geçen bir sezon oldu. Hedefimiz ligi kazanmak ve sonrasında Kral Kupası ile Şampiyonlar Ligi'ydi. Her zaman daha fazlasını istyeceğiz. Önümüzde Kral Kupası finali var. Herkes, Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz travmatik maçı konuşuyor. Elbette, takım olarak kendimizi toparlamalı ve önümüzdeki finali kazanmalıyız." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

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