29 Haziran 2020 Pazartesi 20:05 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 20:05

Avrupa'da liglerin sona yaklaşmasıyla birlikte transferler de açıklanmaya başlandı ve ilginç bir takas gerçekleşti. Barcelona'dan Arthur Juventus'a giderken, Pjanic Katalan kulübüne imza attı.

ARTHUR 82 MİLYON EUROYA GİTTİ

İspanya La Liga devi Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un Juventus'a transfer olduğunu açıkladı.

Juventus'un, 23 yaşındaki oyuncuyu 72 milyon euro bonservis + 10 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı belirtildi. Öte yandan Barcelona, Arthur'un bu sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.

Arthur Melo bu sezon çıktığı 28 resmi karşılaşmada 4 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

MIRALEM PJANIC DE AÇIKLANDI!

Barcelona, Juventus'tan Miralem Pjanic'in 60 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında transfer edildiğini açıkladı. 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha, dört yıllık sözleşmeye imza atacak.

Pjanic'in serbest kalma bedelinin ise 400 milyon euro olarak belirlendiği bildirildi.