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Spor

Barcelona ve Juventus'tan Griezmann ile Rabiot ve Douglas Costa takası

Barcelona ve Juventus Arthur - Pjanic takasından sonra bir takasa daha hazırlanıyor. Barcelona, Antoine Griezmann karşılığında Juventus'tan Adrien Rabiot ve Douglas Costa'yı istiyor

03 Temmuz 2020 Cuma 22:42 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 22:42
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İspanya La Liga devi Barcelona, Arthur - Pjanic takasının ardından dev bir hamleye daha hazırlanıyor. Katalan ekibi, yine Juventus'un yıldızlarına talip oldu.

İtalyan basınına göre; Barcelona, Antoine Griezmann karşılığında Juventus'tan Adrien Rabiot ve Douglas Costa'yı istiyor. İtalyan ekibinin bu teklif karşılığında Katalan ekibinden süre talep ettiği ve düşüneceği belirtildi.

KAVGA TAKIMI ETKİLEMİŞTİ

Barça'nın süperstarı Lionel Messi'nin, bu yıl birçok kez aralarında sorun olduğu iddiaları olan Antoine Griezmann ile idmanda "kavga ettiği" kaydedimişti. İspanyol basınında yer alan detaylara göre, ciddi anlamda tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular zorlukla ayırdığı ifade edilmişti.

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