Barcelona ve Manchester United'dan sürpriz takas görüşmesi

4 Ocak 2022 Salı 08:07 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 08:07

Devre arasında Manchester City'den Ferran Torres'i kadrosuna katan Barcelona'nın yeni imzalarla adından söz ettirmeye devam edeceği belirtiliyor.

İspanyol basını, Barcelona'nın Ocak ayında dev bir takasa imza atmak üzere çalışmalara başladığını aktardı. Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Anthony Martial'in Ousmane Dembele'yle takas edilmesi için kulüplerin görüşmeler yaptığı ve şartların konuşulduğu öne sürüldü.

Barcelona formasını giydiği 5. sezonda da sakatlıklardan başını kaldıramayan Dembele'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyordu. Katalan ekibi, Ferran Torres'i kadrosuna katarak Dembele'nin oldukça yüksek tuttuğu yeni sözleşmeyi imzalamaya yanaşmadığını açıkça göstermişti.

Manchester Unitedlı Martial ise takımda fazla forma şansı bulamaması nedeniyle kulüpten ayrılık kararı almış, Sevilla ile yaptığı görüşmeler ise olumsuz sonuçlanmıştı.