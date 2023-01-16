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Spor

Barcelona ve Real Madrid'in Kral Kupası maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu

İspanya Kral Kupası son 16 turunda 19 Ocak Perşembe günü oynanacak olan AD Ceuta - Barcelona maçı Tivibu Spor 2'den, Villarreal - Real Madrid karşılaşması ise Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanacak.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 11:02 - Güncelleme:
Barcelona ve Real Madrid'in Kral Kupası maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu
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İspanya Kral Kupası, son 16 turunda önemli maçlara sahne olacak. 17,18 ve 19 Ocak günleri oynanacak olan son 16 turu mücadelelerinde heyecan doruklara çıkacak.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, tarihin en eski kupalarından biri olan İspanya Kral Kupası maçlarını seyircisiyle buluşturacak. Copa Del Rey olarak adlandırılan organizasyonda son 16 turu mücadeleleri ile heyecan sürüyor. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid gibi İspanya'nın dev takımlarının mücadele ettiği kupada maçlar 17,18 ve 19 Ocak günleri Tivibu Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

BARCELONA TARİH YAZMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR

İspanya Kral Kupası'nın en başarılı takımı, 31 kez kupayı evine götüren Barcelona, 3. Lig takımlarından AD Ceuta ile karşı karşıya geliyor. Katalan ekip bir önceki turda 3. Lig ekiplerinden CF İntercity ile karşı karşıya gelmiş, normal sürenin berabere bittiği maçta uzatma dakikalarında Ansu Fati'nin golüyle bir üst tura çıkmıştı. Barcelona'nın Copa Del Rey son 16 turundaki rakibi olan AD Ceuta ile oynayacağı mücadele 19 Ocak Perşembe günü saat 22.00'da Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanıyor.

REAL MADRİD KUPA HASRETİNE SON VERME PEŞİNDE

Avrupa kupalarında ve ligde gösterdiği başarılı performanslara rağmen Kral Kupası'nda istediğini bir türlü alamayan Real Madrid, 9 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor. Ezeli rakibi Barcelona'nın turnuvadaki başarısı karşısında rekabette geride kalan Madrid ekibi, bir önceki turdaki rakibi 4. Lig ekiplerinden Cacereno'yu yedek kadrosuyla 1-0 yenip son 16 turunda La Liga ekiplerinden Villarreal ile eşleşti. Real Madrid'in zorlu rakibi Villarreal karşısında oynayacağı mücadele 19 Ocak Perşembe günü Tivibu Spor 1'de 23.00'da yayınlanıyor.

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