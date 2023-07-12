Barcelona, Vitor Roque'yi kadrosuna kattı

Barcelona, Brezilya Serie A Ligi takımlarından Athletico Paranaense forması giyen 18 yaşındaki santrfor Vitor Roque'yi kadrosuna kattı.

İspanyol temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı genç futbolcu ile 2030-2031 sezonu sonuna kadar anlaşma yapıldığı kaydedildi. Golcü oyuncunun serbest kalma bedeli ise 500 milyon euro olarak açıklandı.

Roque'nin 2024-2025 sezonunda yeni takımına katılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Athletico Paranaense formasıyla toplam 30 resmi maça çıkan Vitor Roque, bu karşılaşmaların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2114 dakika sahada kalan 18 yaşındaki golcü, 15 gol ve 6 asistle skora etki etti.