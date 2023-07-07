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Spor

Barcelona, Willy Hernangomez için devrede

Barcelona Basketbol Takımı, İspanyol pivot Willy Hernangomez için resmi teklifte bulunduğunu açıkladı.

7 Temmuz 2023 Cuma 12:15 - Güncelleme:
Barcelona, Willy Hernangomez için devrede
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Barcelona, İspanyol pivot Willy Hernangomez'e teklifte bulunulduğunu açıkladı.

Gelecek sezon İspanya Ligi'nde ve EuroLeague'de başarı hedefleyen Barcelona, transferde bir hamle yaptı.

İspanyol devi Barcelona, Willy Hernangomez için resmi teklifte bulunulduğunu açıkladı.

12 TEMMUZ'A KADAR SÜRE

İspanyol oyuncunun Avrupa haklarını elinde bulunduran Real Madrid'in teklifi eşlemesi için 12 Temmuz gecesine kadar süresi bulunuyor.

Eğer Real Madrid, 12 Temmuz 00:00'a kadar teklifini eşitlemezse 27 yaşındaki İspanyol oyuncu Barcelona'nın oyuncusu olacak.

  • Barcelona Basketbol Takımı
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