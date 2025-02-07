İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2025 Cuma / 9 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9859
  • EURO
    37,4334
  • ALTIN
    3306.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona yarı final biletini 5 golle aldı
Spor

Barcelona yarı final biletini 5 golle aldı

Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu Valencia'yı 5-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 01:31 - Güncelleme:
Barcelona yarı final biletini 5 golle aldı
ABONE OL

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Barcelona, Valencia deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Mestalla'daki maçı 5-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 3,17 ve 30. dakikalarda Ferran Torres, 23. dakikada Fermin Lopez ve 59. dakikada Lamine Yamal attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi. Valencia, turnuvaya veda etti.

İKİ MAÇTA 12 GOL!

Barcelona, 26 Ocak'ta sahasında Valencia'yı ağırlamış ve o maçı 7-1'lik skorla kazanmıştı. Katalan ekibi, Valencia ile son 10 günde oynadığı iki toplamda 12 gol atarak kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.