Barcelona yarı final biletini 5 golle aldı

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Barcelona, Valencia deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Mestalla'daki maçı 5-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 3,17 ve 30. dakikalarda Ferran Torres, 23. dakikada Fermin Lopez ve 59. dakikada Lamine Yamal attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi. Valencia, turnuvaya veda etti.

İKİ MAÇTA 12 GOL!

Barcelona, 26 Ocak'ta sahasında Valencia'yı ağırlamış ve o maçı 7-1'lik skorla kazanmıştı. Katalan ekibi, Valencia ile son 10 günde oynadığı iki toplamda 12 gol atarak kazandı.