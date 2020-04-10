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Spor

Barcelona yolsuzluk iddialarına cevap verdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, istifa eden başkan yardımcısı Emili Rousaud'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 20:02 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 20:02
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, istifa eden başkan yardımcısı Emili Rousaud'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rousaud'un suçlamalarının "asılsız" olduğu savunularak, "Barcelona, yolsuzluk olarak tanımlanabilecek herhangi bir faaliyeti kategorik olarak reddetmekte ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır." ifadesine yer verildi.

İspanyol kulübünde, başkan yardımcıları Emili Rousaud ve Enrique Tombas'ın aralarında olduğu 6 yönetici, başkan Josep Maria Bartomeu'yu eleştirerek istifa etmişti.

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