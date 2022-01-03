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Spor

Barcelona'da 2 koronavirüs vakası

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da yeni transfer Ferran Torres ve Pedri'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

3 Ocak 2022 Pazartesi 23:05 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 23:05
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son varyantı Omicron ile yeniden hızlı yayılımla vakaları artan koronavirüs, Barcelona'yı da vurdu. Katalan ekibi; Manchester City'den 2 gün önce 55 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Ferran Torres'in ve altyapısından yetişen genç yıldızı Pedri'nin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İspanya La Liga devinden yapılan açıklamada; iki oyuncunun da sağlığının yerinde olduğu ve evlerinde karantinada bulundukları kaydedildi. İki yıldız da çarşamba günü İspanya Kupası'nda Linares ve cumartesi günü La Liga'da oynanacak Granada karşılaşmalarında görev yapamayacak.

Barcelona'da daha önce Sergino Dest, Philippe Coutinho, Ez Abde, Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve Gavi'nin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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