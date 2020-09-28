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Spor

Barcelona'da Ansu Fati Villarreal maçına damga vurdu

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, sahasında Villarreal'i 4-0'la geçti. Karşılaşmada 17 yaşındaki genç futbolcusu Ansu Fati'nin 2 gollü performansı dikkat çekti.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 00:52 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:52
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Barcelona, sahasında Villarreal'i 4-0 yendi.

Ağustos ayında Lizbon'da yapılan Şampiyonlar Ligi 8'li finaline katılması nedeniyle La Liga'da iki maçı ertelenen Barcelona, ilk müsabakasına 3. haftada çıktı.

Barcelona'nın 17 yaşındaki genç futbolcusu Ansu Fati, karşılaşmanın 13 ile 18. dakikalarında attığı gollerle ve 35. dakikada Lionel Messi'nin gole çevirdiği penaltıyı kazandıran isim olarak dikkati çekti.

Maçın 45. dakikasında Fati ve Messi'nin geliştirdiği atakta Villarreal'in defans oyuncusu Pau Torres'in topu kendi ağlarına göndermesiyle 4 farklı üstünlük yakalayan Katalan takımı, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

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