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Spor

Barcelona'da Arthur krizi!

Miralem Pjanic ile takas olarak Juventus'a imza atan Barcelonalı Arthur, La Liga bittikten sonra ülkesi Brezilya'ya döndü ve Şampiyonlar Ligi maçlarına katılmayacağını iletti. Şampiyonlar Ligi nedeniyle sezon henüz bitmemiş sayıldığı için anlaşmanın iptal olacağı belirtildi.

28 Temmuz 2020 Salı 00:56 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 00:56
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Juventus'a Miralem Pjanic karşılığında takas olan Barcelonalı Arthur, La Liga'da sezon bittikten sonra ülkesine dönüp Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağını iletmesi krize neden oldu.

La Liga'da sezonun bitmesinin ardından ülkesi Brezilya'ya dönerek tatiline başlayan Arthur'un Barcelona'ya dönmeden yeni sezon için Juventus'un çalışmalarına katılacağını ilettiği iddia edildi. Şampiyonlar Ligi maçları devam ettiği için sezonun henüz tamamlanmadığı belirtilerek Barcelona yönetiminin Arthur'u takıma çağırdığı konuşuluyor.

TAZMİNAT ORTAYA ÇIKABİLECEK

Pjanic karşılığında Juventus'a imza atan Arthur'un sözleşmesinin sezon sonundan itibaren geçerli olacağını belirten İspanyol gazeteleri, aksi durumda geçtiğimiz ay atılan resmi imzaların tehlikeye girebileceği ve ilginç tazminat rakamlarının ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

Arthur Barcelona formasıyla geçen sezon 28 maça çıkıp 4 gol atmış ve takımın orta sahasının as oyuncularından biri olarak sezonu tamamlamıştı.

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