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Spor

Barcelona'da başantrenörlüğe Joan Penarroya getirildi

Euroleague'in İspanyol ekiplerinden Barcelona takımın başına Joan Penarroya'nın getirildiğini açıkladı.

AA14 Haziran 2024 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Barcelona'da başantrenörlüğe Joan Penarroya getirildi
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Basketbol THY Avrupa Ligi ekibi Barcelona'da başantrenörlük görevine Joan Penarroya getirildi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Barcelona, play-off'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenmişti.

İspanya Ligi'nde ise play-off yarı finalinde Real Madrid tarafından saf dışı bırakılan Barcelona'da başantrenör Roger Grimau ile yollar ayrılmıştı.

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