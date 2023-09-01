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Spor

Barcelona'da bir ayrılık daha

La Liga ekiplerinden Real Betis, Barcelona'nın Faslı genç kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli'yi renklerine bağladı. Genç oyuncu önümüzdeki sezondan itibaren Real Betis forması giyecek.

1 Eylül 2023 Cuma 17:03 - Güncelleme:
Barcelona'da bir ayrılık daha
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Avrupa'da transfer döneminin son gününe girilirken La Liga ekiplerinden Real Betis, çarpıcı bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

Real Betis, Barcelona'da forma giyen 21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli'yi kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Betis, Abde'nin bonservisinin yüzde 50'si için Barcelona'ya 10 milyon euro ödeyecek ve oyuncunun başka bir kulübe transferi durumunda elde edilecek bonservis bedelinin yarısı Barcelona'ya gidecek.

Abde Ezzalzouli, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol 2 asist kaydetti.

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