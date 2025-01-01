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Spor

Barcelona'da Dani Olmo şoku!

Sezon başında transfer edilen Dani Olmo'nun serbest kalma ihtimali, kulüp için kabus senaryosuna dönüşebilir. Barcelona'ya Dani Olmo ve Pau Victor'u kaydettirmesi için federasyon tarafından ekstra 3 gün süre verildi.

Haber Merkezi1 Ocak 2025 Çarşamba 23:46 - Güncelleme:
Barcelona'da Dani Olmo şoku!
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Barcelona'da sezon başında transfer edilen Dani Olmo'nun serbest kalma ihtimali, kulüp için kabus senaryosuna dönüşebilir.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Dani Olmo serbest oyuncu olmayı tercih etse dahi Barcelona, 2030'a kadar Olmo'nun maaşını ödemek zorunda kalacak.

Barcelona, Dani Olmo'ya vergiler dahil yıllık 9.3 milyon euro maaş ödüyor.

Öte yandan Leipzig ile sezon başında 55 milyon euro'luk bir anlaşma yapan Barcelona, bu ücretin ileriye dönük taksitlerini de ödemek durumunda kalacak.

3 GÜN SÜRE VERİLDİ

Barcelona'ya Dani Olmo ve Pau Victor'u kaydettirmesi için federasyon tarafından ekstra 3 gün süre verildi.

Özellikle Dani Olmo'nun durumunu birçok Avrupa devi takip ediyor. İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool, Almanya'dan ise Bayern Münih ve Bayer Leverkusen, Dani Olmo ile yakından ilgileniyor.

MENAJERİ AÇIKLADI

Öte yandan konu hakkında açıklamada bulunan Dani Olmo'nun menajeri, "Dani Olmo, Barcelona'da kalma kararı aldı. Başka bir seçenek düşünmüyoruz. O, Barcelona'da devam etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın sezon başında 55 milyon euro karşılığında Leipzig'den transfer ettiği 26 yaşındaki Dani Olmo, bu sezon çıktığı 17 maçta 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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