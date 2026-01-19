İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2827
  • EURO
    50,3732
  • ALTIN
    6500.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona'da Dro Fernandez krizi

Katalan devi Barcelona'nın 'Yeni Iniesta' olarak adlandırdığı 18 yaşındaki Dro Fernandez takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Genç yıldızın kısa süre içerisinde PSG'ye imza atması bekleniyor.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Barcelona'da Dro Fernandez krizi
ABONE OL

Barcelona, 18 yaşındaki süper genç yeteneğinin Paris Saint-Germain'e 'adeta' kaçmasıyla şok yaşadı.

Katalan devinin bu sezon A takıma entegre ettiği, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde süre verdiği 18 yaşında Dro Fernandez'e 'Lamine Yamal'ın orta saha hali', 'Yeni Iniesta' gözüyle bakıyordu.

Dro Fernandez, Barcelona'da fazla süre bulamayacağını, potansiyeline erişemeyeceğini ve kendini geliştiremeyeceğini öne sürerek ayrılma kararı aldı. Böylesine önemli bir yetenekten bu çıkış gelince Chelsea, Manchester City ve PSG hemen devreye girdiler ancak Fransız devi, Luis Enrique faktörünü de kullanarak bu transferi bitirdi.

6 MİLYON EURO'YA GİDİYOR!

Dro da 6 milyon Euro'luk fesih maddesini kullanarak PSG'ye gideceği yönünde kulüp yönetimine bildirimde bulundu.

KATALAN SPOR BASINI ÇILDIRDI

Bu bildirimin basına sızması sonrası Katalan spor basını da kulüp yönetimini ağır sözlerle ve 100 milyon Euro'dan fazla edecek bir oyuncunun neredeyse bedavaya elden kaçması nedeniyle eleştirirdi.

HANSI FLICK: "HAK ETTİĞİNDE OYNAR!"

Tüm bu gelişmeler üzerine Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanyol gazetesi AS'a açıklama yaptı.

Flick, "Bir teknik direktör olarak yaptığımız şey oyunculara güven vermektir. Onların gelişmesi için onlara inanmaya çalışırız. Ayrıca etrafında insanlar olduğunu da biliyorum. Bunun geçmişte kalmasını beklemek istiyorum. Kulüp değiştirmeye karar verirse, o zaman bununla ilgileniriz. Şimdi zamanı değil. Eğer Dro kapalı olmasaydı, bu soruyu cevaplamazdım. Ama biz futbol dünyasındayız ve bazen olaylar oluyor. Yaptıklarıyla aynı fikirde olmayabilirsiniz, ama onlar yetişkin insanlar. Etraflarında insanlar var ve bu onları kışkırtabilir. Ama daha fazla konuşmak istemiyorum, sanırım bu kadar yeter. Benim için önemli olan her gün antrenman yapmak. Bu konuda çok tecrübem var. Onların sahip oldukları potansiyeli görmelerini sağlamak. Bunu analiz ediyorum ve sonra onlara öneriyorum. Bunlar onlara yardımcı olabileceğimiz alanlar. dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyorlar, süre almak kolay değil. Ama sonuçta, her antrenmandan sonra daha iyi oluyorsunuz. Bunu her antrenmanda görüyorum. Süreç bu. Bir oyuncu işini iyi yaptığında ve oynamayı hak ettiğinde oynar." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.