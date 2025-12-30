Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Marca'nın haberine göre Katalan ekibi, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ile yakından ilgileniyor.

Sırp golcünün Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Barcelona yönetimi, Vlahovic'i ya yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmayı ya da kış transfer döneminde düşük bir bonservis bedeliyle transfer etmeyi değerlendiriyor.

BAŞKAN LAPORTA "TOP KLAS" BİR SANTRAFOR İSTİYOR

Haberde, Robert Lewandowski'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle Barcelona'nın potansiyel bir forvet değişimine hazırlandığı vurgulandı. Teknik direktör Hansi Flick, Ferran Torres'i kadro için önemli bir parça olarak görse de, kulüp başkanı Joan Laporta'nın "top klas" bir santrafor transferi konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.