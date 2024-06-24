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Spor

Barcelona'da ekonomik yıkım! İlkay Gündoğan'a yol gözüktü

Barcelona, ekonomik olarak zor günlerden geçerken, bazı oyuncularıyla yollarını ayırma kararı aldı. Bu isimlerinden birisinin İlkay Gündoğan olduğu öğrenildi.

24 Haziran 2024 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Barcelona'da ekonomik yıkım! İlkay Gündoğan'a yol gözüktü
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Teknik direktörlük görevine Hansi Flick'i getiren Barcelona'da ekonomik sorunlar devam ediyor.

Sport'ta yer alan haberde, Katalan ekibinin Finansal Fair Play kuralları nedeniyle yaz Transfer döneminde İlkay Gündoğan'a gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.

Barcelona'nın İlkay Gündoğan'la yollarını ayırmak gibi bir düşüncesinin olmadığı, 33 yaşındaki futbolcunun da takımdan ayrılmak istemediği kaydedildi. Ancak Barcelona'nın İlkay'ın takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

Barcelona'nın ekonomik olarak önceliğinin maaş tablosunda yer açmak olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca takımdaki birkaç futbolcu dışındaki diğer isimlere gelen tekliflerin de değerlendirileceği aktarıldı.

Manchester City'den bonservis bedeli olmadan transfer edilen İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılması durumunda Finansal Fair Play kurallarına göre elde edilecek transfer gelirinin net olarak artı yazacağına dikkat çekildi.

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