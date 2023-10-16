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  • Barcelona'da El Clasico tehlikesi: 3 yıldız isim forma giyemeyebilir
Spor

Barcelona'da El Clasico tehlikesi: 3 yıldız isim forma giyemeyebilir

LaLiga'da Barcelona, Real Madrid'le oynayacağı El Clasico'da 3 yıldızından yararlanamayabilir. Katalan ekibinde sakatlıkları bulunan Robert Lewandowski ve Pedri'nin yanı sıra Frenkie de Jong'un da dev maçta forma giyememe ihtimali bulunuyor.

16 Ekim 2023 Pazartesi 22:42 - Güncelleme:
Barcelona'da El Clasico tehlikesi: 3 yıldız isim forma giyemeyebilir
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İspanya LaLiga'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Barcelona, ligde bu sezon namağlup tek takım konumunda.

Xavi'nin ekibi geride kalan 9 haftada 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken topladığı 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Milli ara dönüşü sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek Barcelona, gelecek hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Shaktar Donetsk'le karşılaşacak.

3 isim derbide forma giyemeyebilir

LaLiga'da 28 Ekim'de derbide Real Madrid'i konuk edecek Barcelona'da 3 ismin bu maçta forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Athletic'te yer alan haberde sakatlıkları bulunan Robert Lewandowski ve Pedri'nin tedavilerinin devam ettiği ve Real Madrid karşısında forma giyebilmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sakatlığı bulunan bir diğer isim Frenkie de Jong'un ise Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer almayacağı ancak El Clasico öncesinde durumunun bir kez daha kontrol edileceği aktarıldı.

Reak Madrid karşısında Raphinha ve Jules Kounde'nin ise forma giymesinin beklenmediği kaydedildi.

BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

LaLiga'nın 11. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 17.15'te başlayacak.

  • LaLiga Clasico
  • Lewandowski sakat
  • De Jong yok

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