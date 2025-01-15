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Spor

Barcelona'da Fati gidiyor, Rashford geliyor

Kadrosunu güçlendirmek isteyen La Liga devi Barcelona, ara transfer döneminde Ansu Fati ile yollarını ayırıp, Manchester Unied'dan Marcus Rashford'u transfer etmek istiyor.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 22:51 - Güncelleme:
Barcelona'da Fati gidiyor, Rashford geliyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Relevo'da yer alan habere göre; Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak isteyen Barcelona, Ansu Fati'nin kış transfer döneminde takımdan ayrılmasını istiyor.

Marcus Rashford'un Manchester United ile sözleşmesi 2028, Ansu Fati'nin Barcelona olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona eriyor.

BU SEZON FATI

Bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta 186 dakika süre alan Fati skor katkısında bulunamadı.

BU SEZON RASHFORD

Bu sezon Manchester United formasıyla 24 maçta süre bulan Rashford , 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ İLE ADI GEÇMİŞTİ

Öte yandan Beşiktaş'ın Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi gündemine aldığı iddia edilmişti. Kara Kartal'ın Barcelona'nın ocak ayında kiralamak istediği 22 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu için kısa süre içerisinde Katalan ekibine kiralama teklifinde bulunacağı öne sürülmüştü.

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