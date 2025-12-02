İSTANBUL 15°C / 8°C
Spor

Barcelona'da gündem yeni golcü transferi

Ara transfer dönemine yaklaşılırken Barcelona, gelecek sezonun kadro planlamasında forvet hattını güçlendirmeye odaklanmış durumda. Lewandowski'nin sözleşme durumunun belirsizliği sürerken kulübün yeni bir golcü arayışı öncelik haline geldi.

2 Aralık 2025 Salı 21:11
Barcelona'da gündem yeni golcü transferi
Avrupa futbolunda ara transfer dönemi yaklaşırken, kulüpler gelecek sezonun kadro planlamalarına odaklanıyor.

La Liga'da liderliğe yükselen Barcelona'da gündem, forvet hattına yapılacak takviye oldu.

BARCELONA FORVET ARIYOR

Barcelona, LaLiga'nın belirlediği harcama limitleri nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntılı olsa da, gelecek sezon için kadroya bir forvet oyuncusu katmayı planlıyor. Ara transfer döneminde ise büyük bir hamle yapması beklenmiyor. Kulüp, forvet transferinin ardından stoper takviyelerini değerlendirecek.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski'nin takımda kalmama ihtimali yüksek olarak görülüyor. Lewandowski'nin kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen, yeni bir anlaşma imzalaması beklenmiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 15 maçta görev alan deneyimli golcü, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Lewandowski, 2022 yazında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olmuştu.

