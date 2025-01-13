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Spor

Barcelona'da hedef Alexander Isak

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız veren Barcelona uzun vadeli takıma yarar sağlayacak golcü oyuncu arayışında dümeni Ada'ya kırdı. Katalan devi Newcastle United'ın yıldız oyuncusu Alexander Isak gündemine aldı.

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 16:37 - Güncelleme:
Barcelona'da hedef Alexander Isak
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Barcelona, ara transfer döneminde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, yaşlanan yıldız forvet Robert Lewandowski'nin yerine uzun vadeli bir çözüm arayışında. Katalan ekibinin bu hedef doğrultusunda öncelikli tercihi, Newcastle United'ın yıldız oyuncusu Alexander Isak oldu.

ISAK'IN ALTERNATİFLERİ

Barcelona'nın hazırladığı forvet listesinde Isak'ın yanı sıra Rafael Leao, Luis Diaz ve Jhon Duran gibi isimler de bulunuyor. Ancak, bu oyuncuların kulüplerinin sezon ortasında satışa sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 22 maça çıkan İsveçli yıldız, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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