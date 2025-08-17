Barcelona'da hedef Desire Doue

Barcelona, PSG'nin genç yıldızı Desire Doue'yi transfer ederek Lamine Yamal ile birlikte kanatlarda Avrupa'nın en etkili ikililerinden birini kurmayı planlıyor.

Barcelona, son yıllarda mali dengelerini korumakta zorlanmasına rağmen transfer piyasasında iddialı adımlar atmaktan çekinmedi. Indykaila'nın haberine göre Katalan ekibi, önümüzdeki yaz PSG'nin parlayan yıldızı Desire Doue için resmi girişimlere başlayacak. Kulübün hedefi, Lamine Yamal ve Doue'yi karşılıklı kanatlarda kullanarak Şampiyonlar Ligi seviyesinde yeniden iddialı bir kadro kurmak.

Katalan ekibi geçen sezon 91 milyon euro zarar açıklamış olsa da yönetim, faaliyet kârı elde ettiklerini ve zararın yalnızca Barca Vision değerlemesinden kaynaklandığını savunuyor. Robert Lewandowski'nin yüksek maaş yükünün ortadan kalkması ve 100 milyon euroluk VIP koltuk kiralama planının onaylanması halinde kulübün yeniden kara geçmesi bekleniyor. Ayrıca Camp Nou'ya dönüş de ek gelir sağlayacak.

Buna rağmen, Doue transferinin finansmanı kolay olmayacak. PSG'nin satışa sıcak bakması şart ve Barcelona'nın maaş limitlerine dönmesinin yanı sıra büyük oyuncu satışları gerçekleştirmesi gerekiyor.

DOUE'NİN BARCELONA'YA UYGUNLUĞU

20 yaşındaki Fransız futbolcu, kısa süre önce kendisini Lamine Yamal'dan daha iyi gördüğünü söyleyerek özgüvenini ortaya koydu. Henüz PSG'de her maç ilk 11'de oynamıyor olması, Barcelona için transfer sürecinde avantaj yaratabilir.

Ancak bazı engeller de mevcut. PSG ile Barcelona arasındaki ilişkiler bir süredir gergin ve Fransız ekibinin gereksiz gördüğü anlaşmalara yanaşma ihtimali düşük. Ayrıca Doue, Lamine Yamal gibi sağ kanatta görev yapabilen bir oyuncu. Bu benzerlik, geçmişte Antoine Griezmann örneğinde olduğu gibi pozisyon uyumunda sorunlar yaratabilir.