Barcelona'da hedef Harry Kane

Robert Lewandowski'ye veda eden Barcelona, hücum hattına bir takviye yapmak istiyor.

YENİ ROTA KANE

Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i gündemine alan ve Arjantinli yıldız için girişimde bulunan Barcelona, Atletico Madrid'in katı tavrının ardından rotasını Bayern Münih'ten Harry Kane'e kırdı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Barcelona, Bayern Münih ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İngiliz golcü ile ilgileniyor.

SÖZLEŞME UZATMA GÜNDEMDE

Kane'in Bayern Münih'te mutlu olduğu ve Dünya Kupası'nın ardından Alman ekibiyle sözleşme uzatılmasının da gündemde olduğu belirtildi.

BARCELONA ŞARTLARI ZORLAYACAK

Barcelona'nın buna rağmen 32 yaşındaki futbolcunun transferi için en ufak bir şans doğsa bile şartları sonuna kadar zorlayacağı kaydedildi.

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan Harry Kane, 61 kez gol sevinci yaşadı.