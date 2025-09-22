İSTANBUL °C / °C
Spor

Barcelona'da hedef Julian Alvarez

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Barcelona, hücum hattına takviye yapmayı hedefliyor. İngiliz basının haberine göre Katalan ekibi Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez ile ilgileniyor.

22 Eylül 2025 Pazartesi 18:25
Barcelona'da hedef Julian Alvarez
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Barcelona, hücum hattına takviye yapmayı hedefliyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; Barcelona, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez ile ilgileniyor.

LEWANDOWSKI YERİNE

Katalan ekibi, Robert Lewandowski'nin ilerleyen yaşını göz önüne alarak Arjantinli yıldızı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.

LAPORTA, ALVAREZ'E HAYRAN

Haberde Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da yıldız golcüye hayran olduğu kaydedildi. 25 yaşındaki yıldız, bu sezon 8 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.

  • Barcelona transfer
  • Julian Alvarez
  • Katalan ekibi

