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Spor

Barcelona'da hedef Paulo Dybala!

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Barcelona, gözünü bu sezon Roma ile çok iyi bir sezon geçiren Paulo Dybala'ya çevirdi. Katalan ekibinin yaz aylarında transferi bitirmek için girişimde bulunacağı iddia edildi.

7 Mart 2024 Perşembe 20:10 - Güncelleme:
Barcelona'da hedef Paulo Dybala!
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Bu sezon LaLiga'da şampiyonluk yarışından uzak kalan ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Barcelona yeni hedefini belirledi.

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

İspanya basınında çıkan habere göre Barcelona gözünü Roma forması giyen Paulo Dybala'ya çevirdi.

Haberin detaylarında Roma ile gösterdiği performansla yeniden hayat bulan Paulo Dybala'nın sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk serbest kalma maddesinden dolayı Barcelona'nın bu transfere sıcak baktığı da söylendi.

Ayrıca haberde Paulo Dybala'nın İngiltere'den de talipleri olduğu ancak yıldız futbolcunun bu teklife sıcak bakmadığı da söylendi.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Roma formasıyla 26 resmi maça çıkan Paulo Dybala bu karşılaşmalarda 13 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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