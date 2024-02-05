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Spor

Barcelona'da Jürgen Klopp sesleri!

Barcelona, sezon sonunda mevcut teknik direktörü Xavi'nin takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından tecrübeli hoca Jürgen Klopp'u gündemine aldı.

5 Şubat 2024 Pazartesi 20:09 - Güncelleme:
Barcelona'da Jürgen Klopp sesleri!
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Uzatmalarda kaybedilen Villareal maçı sonrasında flaş bir kararla sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Xavi'nin yerine Barcelona yönetimi çalışmalara başladı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, Liverpool'dan sezon sonu ayrılacak olan Jürgen Klopp'u takımın başına getirmek için harekete geçti.

Haberin detaylarında Joan Laporta'nın, Jürgen Klopp'u takımın başında çok fazla görmek istediği ancak Alman teknik direktörün bir çok konuda ikna edilmesi gerektiği söylendi.

Özellikle Jürgen Klopp'un dinlenmek istediği konusunu ve transfer bütçesi konusunda halledilmesi gereken konuların olduğunu bunların gerçekleşmesi durumunda Alman teknik direktörün takımın başına geçebileceği söylendi.

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