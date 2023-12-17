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Spor

Barcelona'da kötü gidişat sürüyor!

İspanya La Liga'da Barcelona ile Valencia kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken Katalan ekibinin puanı 35'e yükseldi.

17 Aralık 2023 Pazar 01:20 - Güncelleme:
Barcelona'da kötü gidişat sürüyor!
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İspanya LaLiga 17. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Valencia ile karşılaştı.

Estadio de Mestalla'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Barcelona 55. dakikada Joao Felix ile 1-0 öne geçti. Valencia'da Hugo Guillamon 70. dakikada skoru eşitledi. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan bir puan ile ayrıldı.

Valencia'da milli oyuncumuz Cenk Özkacar mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve süre alamadı.

Barcelona ligde Girona mağlubiyeti sonrası tekrar puan kaybetti. Xavi'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde de Antwerp'e 3-2 mağlup olmuştu.

Lider ile arasındaki puan farkı açılan Barcelona 34 olan puanını 35 yaptı. Bir maçı eksik olan Girona 41, Real Madrid ise 39 puanla Barça'nın önünde bulunuyor.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Almeria'yı konuk edecek. Valencia ise Vallecano deplasmanına gidecek.

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