Barcelona'da Lamine Yamal belirsizliği

Barcelona, Lamine Yamal'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle büyük endişe yaşıyor.

Katalan kulübü, Perşembe günü İngiltere'de Newcastle United'a karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yıldız oyuncusundan faydalanamayabilir.

Henüz 18 yaşında olan Lamine Yamal, Valencia'ya karşı oynanan La Liga maçında forma giyemedi. Mundo Deportivo'nun haberine göre Yamal, İspanya Milli Takımı'ndan sakat döndü ve pubis bölgesindeki ağrılar nedeniyle antrenmanlara da katılamadı. Oyuncu, Pazartesi günü yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak bireysel tedavi programı uyguladı. Mevcut tabloya göre, genç oyuncunun Newcastle deplasmanında sahada olması neredeyse imkansız görünüyor.

HANSI FLICK'TEN MİLLİ TAKIMA ELEŞTİRİ

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Valencia maçından önce oyuncusunun durumu hakkında yaptığı açıklamada İspanya Milli Takımı'nı sert sözlerle eleştirdi:

"Lamine Yamal, Valencia maçında yok. İspanya oynaması için ona ağrı kesici verdi! Her iki maçta da üç farklı öndeyken 73 ve 79 dakika forma giydi. İki maç arasında hiç idmana çıkamadı. Maalesef bu yaklaşım genç oyuncuları korumak değil. Bu konu hakkında gerçekten üzgünüm."

Flick'in bu sözleri, oyuncuların milli takım seviyesinde korunup korunmadığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi. Lamine Yamal'ın gelişim sürecinde bu tür fiziksel yüklerin olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor.

Barcelona cephesi, oyuncunun tam olarak iyileşmesini bekliyor ve riske atılmamasından yana. Yamal'ın durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek.