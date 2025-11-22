İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Barcelona'da Lamine Yamal mesaisi

La Liga ekibi Barcelona, Lamine Yamal'ı Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynanacak maça kadar hazır hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.

HABER MERKEZİ22 Kasım 2025 Cumartesi 10:59 - Güncelleme:
Barcelona'da Lamine Yamal mesaisi
ABONE OL

Barcelona, Lamine Yamal'ı yaklaşan Şampiyonlar Ligi mücadelesi Chelsea karşısına hazır hâle getirmek için detaylı bir iyileşme planı hazırlıyor. 18 yaşındaki oyuncu, ağrılı bir pubalji sorunu nedeniyle sahalardan uzak kaldı; İspanya milli takımı kadrosundan çıkarıldı ve antrenman yükü sınırlı tutuldu. Barcelona, acele etmeyeceklerini vurgulasa da, bu hafta kısmen takımla birlikte antrenmana dönmesi sonrası umutlar artıyor.

Mundo Deportivo'ya göre Barcelona, Lamine Yamal'ın pubalji sorununu tamamen atlatıp, yüksek riskli Şampiyonlar Ligi mücadelesi Chelsea öncesinde sahalara dönmesini öncelikli hedef olarak belirledi. 18 yaşındaki kanat oyuncusu haftalardır ciddi kasık rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Kulüp, durumu "ciddi değil, daha çok can sıkıcı" olarak nitelendirse de, tamamen dinlenmesini gerektiren bir sorun söz konusuydu.

Bu sakatlık, Yamal'ın İspanya'nın Gürcistan ve Türkiye ile oynadığı Dünya Kupası elemelerine katılamamasına yol açtı. Barcelona sağlık ekibi, rahatsızlığın agresif şekilde tedavi edilmezse kötüleşebileceğinden endişe ediyordu. Kulüp, 10 Kasım'da başlayan iki aşamalı bir tedavi planı uyguladı; Yamal, radyo frekanslı invaziv terapiye tabi tutuldu ve ardından 48-72 saat dinlenmesi istendi. Daha sonra Barcelona'nın iki fizyoterapisti eşliğinde titiz bir rehabilitasyon programına başladı.

Kulüp doktorları sakatlığı "zorlu" olarak nitelendirirken, her türlü kestirme yolun sezonun geri kalanını tehlikeye atabileceğini vurguladı. Oyuncuya verilen talimatlar net: rehabilitasyonu ciddiye almak, gereksiz medya ve fiziksel yüklerden kaçınmak ve tedavi sürecinin kasık bölgesini stabilize etmesine izin vermek. Yamal da buna tam bağlılık gösterdi; kamuya çıkışlarını azalttı ve tamamen iyileşmeye odaklandı.

