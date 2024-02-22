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Spor

Barcelona'da Lewandoski için karar verildi!

La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

22 Şubat 2024 Perşembe 21:54 - Güncelleme:
Barcelona'da Lewandoski için karar verildi!
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Ligde istemediği sonuçlar alan Barcelona, gelecek sezon kadrosunda radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Bu doğrultuda The Athletic'in haberine göre; Barcelona, 35 yaşındaki yıldız golcüsü Robert Lewandowski için kararını verdi.

Katalan ekibinin Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer liglerden gelecek iyi teklifler karşısında Robert Lewandowski ile yollarını ayıracak.

İspanyol devinin 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Polonyalı golcüyü satıp mali sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasını 34 kez terleten Lewandowski, 18 gol atarken 6 da asist yaptı.

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