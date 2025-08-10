Barcelona, sırt ameliyatının ardından tıbbi kayıtlarıyla ilgili yaşanan anlaşmazlığın çözülmesi üzerine Marc-André ter Stegen'in yeniden takım kaptanlığı görevine getirildiğini açıkladı. Alman kaleci, La Liga için gerekli olan yetkilendirme formunu imzalamayı önce reddetmiş, bu nedenle kaptanlığı geçici olarak elinden alınmış ve hakkında disiplin süreci başlatılmıştı. Sorunun çözüme kavuşmasıyla birlikte Ter Stegen, kaptanlık görevine geri döndü.

Cuma akşamı yapılan kulüp açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Marc-Andre ter Stegen, ameliyatına ilişkin tıbbi raporun La Liga'ya gönderilmesi için gerekli olan yetkilendirme formunu imzalamıştır. Disiplin soruşturması kapatılmış ve oyuncu, derhal geçerli olmak üzere yeniden A takım kaptanı olmuştur."

Bu gelişme, Barcelona'nın en kıdemli oyuncularından biri ile kulüp yönetimi arasındaki gerginliği sona erdirdi. Son yıllarda özellikle büyük maçlardaki performansı eleştirilen Ter Stegen'in sakatlığı, Barcelona'nın yeni kalecisi Joan Garcia'yı lisanslayabilmesine de olanak sağlayacak.

Hansi Flick ve ekibi artık yeni sezon hazırlıklarına odaklanacak. Sezon başlamadan önce oyuncuların liderlik grubu için oylama yapması bekleniyor. Ter Stegen şimdilik kaptanlık görevini sürdürecek, ancak uzun vadede bu rolü koruması yapılacak oylamanın sonucuna bağlı olabilir. Öte yandan, kulüp transfer dönemi bitmeden kadroyu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.