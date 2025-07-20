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Spor

Barcelona'da Marcus Rashford için geri sayım başladı

Katalan ekibi Barcelona, Marcus Rashford'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Manchester United ile anlaştı. Barcelona, Marcus Rashford için salı günü imza töreni düzenleyecek.

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 16:39 - Güncelleme:
Barcelona'da Marcus Rashford için geri sayım başladı
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Barcelona, Manchester United'dan Marcus Rashford transferi için geri sayıma geçti.

Barcelona, Marcus Rashford'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Rashford, pazartesi günü Barcelona için sağlık kontrollerinden geçecek. Katalan ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transferini salı günü açıklayacak ve Rashford için tanıtım töreni düzenlenecek.

Rashford, geride kalan sezonun ikinci yarısını da Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. Aston Villa'da 17 maçta süre bulan Rashford, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

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