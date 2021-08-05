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Spor

Barcelona'da Messi depremi! Resmen açıklandı

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi ile Katalan ekibi arasında yapılan sözleşme görüşmelerinde ipler koptu. Barcelona, Messi'nin kulüpten ayrıldığını açıkladı.

5 Ağustos 2021 Perşembe 20:58 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 21:28
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İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'da Lionel Messi ile yollar ayrılıyor.

Uzun süredir Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizlik olan Lionel Messi'nin İspanyol ekibiyle yolları ayrılıyor. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, tarafların yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmış olmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve LaLiga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme yenilenemeyeceği belirtildi.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Messi'ye katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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