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Spor

Barcelona'da Messi ve Griezmann kavgası gündem oldu

Barcelona'da futbolcular arasında yaşanan tartışma büyüdü. Dün oynanan Athletic maçı öncesi gerçekleştirilen idmanda Katalanların süperstarı Lionel Messi ile Fransız yıldız Griezmann'ın kavga ettiği öne sürüldü.

24 Haziran 2020 Çarşamba 20:31 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 20:31
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İspanya La Liga’da liderliği averajla Real Madrid’e kaptıran Barcelona’da gerginlik antrenmana yansıdı. Katalanların süperstarı Lionel Messi’nin, bu sezon birçok kez aralarında sorun olduğu yazılan Antoine Griezmann ile idmanda kavga ettiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan detaylara göre; antrenmanda ciddi bir tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular zorlukla ayırdı. 

Barcelona’da son dönemde Inter’den Lautaro Martinez’in transferinin gerçekleştirileceği ve Antoine Griezmann’ın Manchester United’a gönderileceği yazılıyordu. Bu iddialar sonrası Barcelona'nın kurumsal bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu. 

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