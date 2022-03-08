İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2022 Salı / 5 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5753
  • EURO
    15,8856
  • ALTIN
    964.565
  • BIST100
    2011.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona'da Ousmane Dembele için karar verildi
Spor

Barcelona'da Ousmane Dembele için karar verildi

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Ousmane Dembele'ye yeni sözleşme teklif etmeyeceği iddia edildi.

8 Mart 2022 Salı 18:03 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 18:03
ABONE OL

Barcelona, kulüpteki geleceği yılan hikayesine dönen Ousmane Dembele için kararını verdi.

YENİ TEKLİF YOK!

Marca'da yer alan habere göre; Katalan devinin, Fransız futbolcuya yeni bir sözleşme önermeyeceği belirtildi.

Medyanın haberinde, Barcelona'nın daha önce sunduğu şartların iyi olduğunu düşündüğü ve bu kararın alındığı kaydedildi.

İLK ADIM OYUNCUDAN BEKLENİYOR

Sözleşme uzatmak için Dembele'nin adım atmasının işleri değiştirebileceği haberde vurgulanırken, 24 yaşındaki futbolcunun da şu ana dek böyle bir hamlesinin olmadığı ifade edildi.

17 MAÇTA OYNADI

2022 yılında formunu artıran Dembele, bu sezon Barcelona formasıyla toplamda 17 maçta süre aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.