Barcelona'da Ousmane Dembele için karar verildi

8 Mart 2022 Salı 18:03 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 18:03

Barcelona, kulüpteki geleceği yılan hikayesine dönen Ousmane Dembele için kararını verdi.

YENİ TEKLİF YOK!

Marca'da yer alan habere göre; Katalan devinin, Fransız futbolcuya yeni bir sözleşme önermeyeceği belirtildi.

Medyanın haberinde, Barcelona'nın daha önce sunduğu şartların iyi olduğunu düşündüğü ve bu kararın alındığı kaydedildi.

İLK ADIM OYUNCUDAN BEKLENİYOR

Sözleşme uzatmak için Dembele'nin adım atmasının işleri değiştirebileceği haberde vurgulanırken, 24 yaşındaki futbolcunun da şu ana dek böyle bir hamlesinin olmadığı ifade edildi.

17 MAÇTA OYNADI

2022 yılında formunu artıran Dembele, bu sezon Barcelona formasıyla toplamda 17 maçta süre aldı.