Barcelona'da Robert Lewandowski'nin alternatifleri belli oldu

Katalan ekibi, 2026 yazında Lewandowski'nin yerini doldurmak için Haaland, Julian Alvarez ve Isak'ı hedefliyor.

Barcelona, Robert Lewandowski'nin yerini dolduracak uzun vadeli bir forvet transferi için hazırlıklara başladı. Fichajes'in haberine göre, Katalan devi 2026 yazı için üç yüksek profilli golcüyü gündemine aldı: Erling Haaland, Julian Alvarez ve Alexander Isak.

Hansi Flick yönetimindeki yeni döneme hazırlanan kulüp, Polonyalı yıldız Lewandowski'nin muhtemelen son sezonunu ilk 11 oyuncusu olarak geçireceğini düşünerek hücum hattında yumuşak bir geçiş hedefliyor. Sportif direktör Deco ve başkan Joan Laporta bu geçişi planlayan ana isimler arasında yer alıyor.

ALVAREZ VE ISAK DAHA GERÇEKÇİ HEDEFLER

Barcelona'nın öncelikli hedefi, Flick'in yüksek pres ve topa sahip olmaya dayalı sistemine uygun modern bir forvet bulmak. Bu doğrultuda Julian Alvarez ve Alexander Isak, yaşı ve oyun tarzlarıyla daha gerçekçi hedefler olarak öne çıkıyor. Her iki oyuncu da 27 yaşın altında ve Avrupa'nın büyük liglerinde kendilerini kanıtladılar. Ayrıca çok yönlü yapıları ve orta saha ile kurdukları bağlantılar, Flick'in oyun planı için ideal özellikler arasında yer alıyor.

Bu isimlerin her biri için 90 milyon euroyu aşan bedeller konuşulsa da Barcelona'nın maaş bütçesini düşürmesi ve düşük maliyetli transferlerle kadrosunu dengelemesi, bu yıldızları ulaşılabilir kılıyor. Stratejik satışlar ve kiralama anlaşmaları da bu hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlayabilir.

HAALAND HÂLÂ LAPORTA'NIN HAYALİ

Julian Alvarez ve Isak daha mantıklı hedefler olsa da, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın en büyük rüyası Erling Haaland'ı kulübe kazandırmak. Norveçli golcünün serbest kalma maddesi ve yüksek maaşı transferi zorlaştırsa da, Manchester City'nin Avrupa'daki beklentileri karşılayamaması halinde Haaland'ın ayrılığı gündeme gelebilir.

Barcelona cephesi, Haaland'a Lamine Yamal ve Pedri gibi genç yıldızlarla çevrili, hücum odaklı ve güçlü yönlerine uygun bir futbol projesi sunarak cazip bir teklif hazırlamayı planlıyor. 2026 yazında bu hamlenin gerçekleşmesi hâlâ zorlu ama ihtimal dışı değil.

Barcelona'nın mali planlaması ve sportif yapılanması, 2026 yazında büyük bir forvet transferinin sadece olasılık değil, aynı zamanda kulüp stratejisinin temel parçası olduğunu gösteriyor.