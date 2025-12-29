İSTANBUL 7°C / 4°C
29 Aralık 2025 Pazartesi
  • Barcelona'da Ronald Araujo, antrenmanlara geri döndü
Spor

Barcelona'da Ronald Araujo, antrenmanlara geri döndü

Barcelona savunmasının önemli isimlerinden Ronald Araujo, takımla birlikte antrenmanlara yeniden başladı.

29 Aralık 2025 Pazartesi 20:42
Barcelona'da Ronald Araujo, antrenmanlara geri döndü
Barcelona savunmasının önemli isimlerinden Ronald Araujo, takımla birlikte antrenmanlara yeniden başladı.

Uruguaylı stoper, bugün gerçekleştirilen açık antrenmanda takım arkadaşlarıyla saha çalışmalarına katıldı.

Hatırlanacağı üzere Araujo, Aralık ayının başlarında psikolojik sorunlar nedeniyle bir süre takımdan uzak kalmış ve toparlanmak için izin talep etmişti.

Bu süreçte Kudüs'teki kutsal Hristiyan mekânlarını ziyaret eden futbolcu, ayrıca memleketinde de birkaç gün geçirmişti.

Araujo'nun geri dönüşü, Barcelona savunması için önemli bir moral kaynağı oldu ve teknik ekibin planlarında da büyük bir rol oynayacak.

Taraftarlar, Uruguaylı oyuncunun formunu kısa sürede kazanarak sahaya dönmesini heyecanla bekliyor.

