Barcelona'da rota Tuchel'e çevrildi!

Xavi'nin sürpriz ayrılık kararı sonrasında teknik direktör arayışlarını hızlandıran Barcelona'da yeni hedef belli oldu.

SEZON SONUNDA AYRILACAK

Sky Sports'dan Florian Plettenberg'in haberine göre Barcelona Yönetimi, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacak olan Thomas Tuchel'i takımın başına getirmek için harekete geçti.

Haberin detaylarında Thomas Tuchel'in, İspanyol oyuncuların mentalitesini sevdiği ve La Masia akademisinden fazlasıyla etkilendiği için Barcelona'ya sıcak baktığı da yer aldı.

Ayrıca tecrübeli hocanın Premier Lig'den teklif gelmesi halinde değerlendireceği de söylendi.

44 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun Mart ayında Bayern Münih'in başına geçen Thomas Tuchel toplamda 44 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet alırken 2.02 puan ortalaması yakaladı.